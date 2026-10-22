Londra: seduta difficile per Fresnillo

(Teleborsa) - Scende sul mercato il leader mondiale dell'argento , che soffre con un calo del 3,88%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Fresnillo rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Fresnillo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 25,1 sterline con tetto rappresentato dall'area 25,61. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 24,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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