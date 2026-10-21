Moody's verso una seduta in rosso dopo la trimestrale sotto le attese

Guidance confermata

(Teleborsa) - Moody's lascia sul terreno intorno al 3% nel pre-market di Wall Street dopo aver archiviato un terzo trimestre sotto le attese: i ricavi sono stati pari a 2,02 miliardi di dollari, inferiori ai 2,08 miliardi stimati, seppur con un incremento dell'1% annuo e del 3% a livello organico.



Il margine operativo si è attestato al 44,8% e quello rettificato è stato pari al 52,6%.



L'utile per azione e l'utile per azione rettificato sono aumentati, rispettivamente, del 18% a 4,24 dollari e del 6% a 4,14 dollari (4,25 la stima).



Le previsioni

Moody's conferma la guidance per l'intero 2026 che indica un utile per azione tra 16 e 16,50 dollari e un utile per azione rettificato tra 16,50 e 17,00 dollari.



Le dichiarazioni del presidente e AD

"Moody's ha conseguito un altro trimestre caratterizzato da una solida redditività e da una crescita degli utili, grazie a un'esecuzione rigorosa e a una sana generazione di cassa, in un contesto operativo sempre più complesso. È proprio in mercati come questo che i nostri clienti apprezzano maggiormente le nostre analisi indipendenti e la nostra intelligenza interconnessa", afferma Rob Fauber, presidente e amministratore delegato di Moody's Corporation.

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