Acquisti a Tokyo, in rosso il resto dell'Asia con sell-off sull'obbligazionario

La giornata

(Teleborsa) - Tokyo è in rialzo, mentre è in rosso il resto dell'Asia, con gli investitori scettici sulla possibilità che l'incontro a Washington tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping porti a una svolta ampia. Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha reso noto che i due Paesi hanno concordato di prorogare di due mesi la tregua commerciale. Sebbene tale proroga sia "inferiore alle attese del mercato", che prevedevano un rinnovo annuale, essa contribuisce comunque a preservare la stabilità delle relazioni bilaterali, ha osservato UBS.



Intanto, si è intensificato il sell-off globale sulle obbligazioni, dopo solidi dati economici statunitensi e una scarsa domanda registrata in un'asta di titoli di Stato statunitensi che hanno spinto i rendimenti dei Treasury - lungo gran parte della curva - ai massimi livelli degli ultimi vent'anni circa.



Il Nikkei 225 avanza dello 0,89%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, mentre, al contrario, profondo rosso per Shenzhen, in netto calo dell'1,89%. Shanghai perde l'1,09%. Variazioni negative per Hong Kong (-1,48%); in ribasso Mumbai (-0,89%); con analoga direzione, sotto la parità Sydney, che mostra un calo dello 0,59%.



Seduta sostanzialmente invariata per l' euro contro la valuta nipponica , che tratta con un moderato -0,07%. Sostanzialmente invariata la seduta per l' euro nei confronti della divisa cinese , che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 23 settembre si presenta piatta per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che mostra un esiguo -0,02%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese scambia 2,99%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,67%.

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