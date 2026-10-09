Milano 10:35
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Dow Jones 8-ott
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Londra 10:36
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Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'8/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'8/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre

Chiusura in rosso per il principale indice della Borsa di Milano, che termina la seduta segnando un calo dell'1,35%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il FTSE MIB, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 48.643. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 50.607 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 47.989.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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