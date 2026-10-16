Parigi: positiva la giornata per EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo di occhialeria , con una variazione percentuale del 2,69%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che EssilorLuxottica mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,78%, rispetto a +2,47% dell' indice di Parigi ).





Tecnicamente, la società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 154,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 150,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 158.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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