Parigi: andamento sostenuto per EssilorLuxottica
(Teleborsa) - Bene il gruppo di occhialeria, con un rialzo del 2,71%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di EssilorLuxottica evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista rispetto all'indice.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 145,3 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 149,1. L'indebolimento di EssilorLuxottica è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 142,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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