Milano 13:15
49.341 +0,55%
Nasdaq 20-ott
29.490 0,00%
Dow Jones 20-ott
52.496 +1,02%
Londra 13:15
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Francoforte 13:15
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Petrolio a 99,03 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 99,03 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 99,03 dollari per barile alle 11:30.
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