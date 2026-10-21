Racing Force corre a Piazza Affari, assist da analisti che alzano il target price

(Teleborsa) - Scambia in profit Racing Force
, che lievita del 2,38%.MidCap Partners
conferma la raccomandazione "Buy" e alza il target price a 6,90 euro. Anche Equita SIM
conferma il giudizio Buy, portando il prezzo obiettivo a 6,10 euro.
La revisione delle valutazioni arriva dopo i risultati sulle vendite dei primi nove mesi
del 2026, comunicati stamane dal Gruppo prima dell'avvio del mercato: ricavi pari a 65,4 milioni di euro, in aumento di 10,2 milioni (+18,5%) rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, con una crescita del 19,7% a cambi costanti. Nel terzo trimestre
2026, i ricavi consolidati hanno raggiunto 18,6 milioni di euro, in crescita del 17% rispetto ai 15,9 milioni dello stesso periodo del 2025, nonostante una base di confronto particolarmente impegnativa.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Growth
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del produttore di equipaggiamento per gli sport motoristici
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni tecniche attuali di Racing Force
mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 5,093 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 5,193. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 5,027.