Milano 13:16
49.335 +0,54%
Nasdaq 20-ott
29.490 0,00%
Dow Jones 20-ott
52.496 +1,02%
Londra 13:16
10.741 +0,07%
Francoforte 13:16
25.497 +0,76%

Racing Force corre a Piazza Affari, assist da analisti che alzano il target price

MidCap Partners ed Equita confermano Buy

Finanza, Consensus
Racing Force corre a Piazza Affari, assist da analisti che alzano il target price
(Teleborsa) - Scambia in profit Racing Force, che lievita del 2,38%.

MidCap Partners conferma la raccomandazione "Buy" e alza il target price a 6,90 euro. Anche Equita SIM conferma il giudizio Buy, portando il prezzo obiettivo a 6,10 euro.

La revisione delle valutazioni arriva dopo i risultati sulle vendite dei primi nove mesi del 2026, comunicati stamane dal Gruppo prima dell'avvio del mercato: ricavi pari a 65,4 milioni di euro, in aumento di 10,2 milioni (+18,5%) rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, con una crescita del 19,7% a cambi costanti. Nel terzo trimestre 2026, i ricavi consolidati hanno raggiunto 18,6 milioni di euro, in crescita del 17% rispetto ai 15,9 milioni dello stesso periodo del 2025, nonostante una base di confronto particolarmente impegnativa.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Growth, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del produttore di equipaggiamento per gli sport motoristici rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Le implicazioni tecniche attuali di Racing Force mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 5,093 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 5,193. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 5,027.
Condividi
```