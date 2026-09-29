Racing Force, semestre record: ricavi +19% e utile netto +40%

(Teleborsa) - Racing Force , specializzata in componenti di sicurezza per le competizioni automobilistiche e quotata su Euronext Growth Milan e Parigi, archivia il miglior semestre della sua storia, con ricavi in crescita del 19,1% a 46,8 milioni di euro, un EBITDA salito del 22,7% a 10,2 milioni e un utile netto in aumento del 40,1% a 5,9 milioni. La crescita ha interessato tutti i segmenti di prodotto e tutte le aree geografiche, con le Americhe in forte accelerazione.



I risultati



I ricavi si sono attestati a 46,8 milioni di euro, in aumento di 7,5 milioni rispetto al primo semestre 2025 (+19,1% a cambi correnti, +21,2% a cambi costanti), portando il fatturato degli ultimi dodici mesi al livello record di 80,6 milioni. Il principale contributo è arrivato dal segmento Driver's Equipment (+17,9%), trainato dai caschi Bell (+23,5%) e dall'equipaggiamento pilota OMP (+20,3%), mentre le Car Parts sono tornate a crescere (+9%) e il segmento Other è balzato del 58,2%. A livello geografico, l'area EMEA è salita dell'8,5%, le Americhe hanno raggiunto 13,1 milioni (+41,4%) e l'area APAC 4,9 milioni (+39,8%).



L'EBITDA è pari a 10,2 milioni di euro, contro 8,3 milioni, con un margine salito dal 21,1% al 21,7%, nonostante l'aumento delle spese commerciali e di quelle generali legato anche al rafforzamento dell'organico. L'EBIT è cresciuto del 20,4% a 7,6 milioni (vs 6,3 milioni), con un margine del 16,3%. Il risultato netto si è attestato a 5,9 milioni (vs 4,2 milioni), beneficiando anche del dimezzamento degli oneri finanziari netti a 0,5 milioni.



La posizione finanziaria netta evidenzia un indebitamento di 9,1 milioni di euro, rispetto ai 7,8 milioni di fine 2025, per effetto dell'assorbimento di capitale circolante, che la società definisce temporaneo e stagionale, degli investimenti per 3,7 milioni e del pagamento di dividendi per 2,6 milioni.



Il commento del CEO



"Il primo semestre 2026 è il migliore della nostra storia, con una crescita delle vendite a doppia cifra distribuita in modo omogeneo su entrambi i trimestri e su tutti i segmenti di prodotto - ha commentato Paolo Delprato, Presidente e CEO - Questa crescita si è tradotta anche in un netto miglioramento della marginalità: l'EBITDA margin sale al 21,7% e l'utile netto cresce del +40% rispetto al primo semestre 2025. Le Americhe hanno iniziato a esprimere il proprio potenziale e ci attendiamo che la crescita prosegua nei prossimi periodi: siamo leader in EMEA e in APAC, e vogliamo essere i numeri uno anche in America. Guardiamo al secondo semestre con fiducia, pur consapevoli di confrontarci con una base 2025 particolarmente brillante".



L'outlook



Le vendite realizzate nella parte iniziale del secondo semestre risultano in crescita rispetto allo stesso periodo del 2025, sostenute da una domanda che si mantiene solida. Le prospettive per il resto dell'esercizio restano positive, pur a fronte di un confronto impegnativo con la seconda metà del 2025, mentre il rischio geopolitico legato a Medio Oriente e Ucraina, pur elevato, ha finora avuto effetti marginali sui risultati. Sul fronte della ricerca e sviluppo, entro fine anno è attesa la certificazione del sistema con maschera antigas per i caschi Riot, con commercializzazione dal 2027, mentre per i caschi anti-balistici Gladiator sono previste omologazioni progressive a partire dalla prima parte del 2027.

Condividi

```