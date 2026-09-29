Avio corre sul Ftse Mib, Equita alza il giudizio a "Buy"
Il target price scende a 40 euro da 45 euro
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Avio che tratta in utile del 3,13% sui valori precedenti posizionandosi in vetta al FTSE MIB.
A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Equita sim che hanno rivisto al rialzo il giudizio a "buy" da un precedente "hold". Il target price è stato ridotto a 40 euro dai 45 indicati in precedenza.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'azienda aerospaziale italiana più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 29,17 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 30,13. Il peggioramento di Avio è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 28,7.
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