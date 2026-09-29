Avio corre sul Ftse Mib, Equita alza il giudizio a "Buy"

Il target price scende a 40 euro da 45 euro

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Avio che tratta in utile del 3,13% sui valori precedenti posizionandosi in vetta al FTSE MIB.



A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Equita sim che hanno rivisto al rialzo il giudizio a "buy" da un precedente "hold". Il target price è stato ridotto a 40 euro dai 45 indicati in precedenza.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell' azienda aerospaziale italiana più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 29,17 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 30,13. Il peggioramento di Avio è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 28,7.

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