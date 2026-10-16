De' Longhi corre in Borsa con Berenberg che incrementa il target price

(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari per De' Longhi , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel settore del piccolo elettrodomestico dedicato al mondo del caffè, della cucina, della climatizzazione e della cura della casa, con Berenberg che incrementa il target price a 43 euro per azione dai precedenti 40 euro.



De' Longhi raggiunge 44,14 euro, con un aumento del 5,50%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 44,94 e successiva a quota 47,26. Supporto a 42,62.

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