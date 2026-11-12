Regno Unito, produzione industriale e manifatturiera migliorano a settembre

(Teleborsa) - Giungono dati in miglioramento dalla produzione industriale e manifatturiera del Regno Unito. Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna (ONS) segnalano che l'indice della produzione industriale, nel mese di settembre 2026, ha registrato una variazione positiva dello 0,3% su base mensile smentendo le previsioni di mercato che indicavano un calo dello 0,3%, sebbene il dato risulti in rallentamento rispetto allo 0,7% del mese precedente (rivisto da +0,8%).



Il dato tendenziale registra un aumento del 3,1%, dopo il +1,1% di agosto (rivisto da +1,6%) e superando le attese di mercato, che si attestavano al 2,9%. Si tratta, inoltre, della crescita annua più sostenuta da giugno 2021.



La produzione manifatturiera, su base mensile, registra un aumento dello 0,7%, superando le previsioni di mercato che indicavano un calo dello 0,5% e mantenendo lo stesso ritmo registrato il mese precedente (rivisto da +1,2%). Si è trattato della crescita più sostenuta da marzo. La variazione annua registra una crescita del 4,4%, il rialzo più marcato da marzo 2024, rispetto al +3,8% del consensus e dopo il +2,5% del mese precedente (rivisto da +3%).



(Foto: © Chris Dorney / 123RF)

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