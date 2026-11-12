Regno Unito, deficit bilancia commerciale settembre in aumento oltre le attese

(Teleborsa) - Il commercio estero del Regno Unito evidenzia a settembre un deficit di 22,29 miliardi di sterline, in aumento rispetto al passivo di 19,61 miliardi di agosto (rivisto da 18,01 miliardi).



Il dato risulta superiore alle stime degli analisti che erano per un disavanzo minore, ovvero fino a 19,2 miliardi. Si tratta del divario commerciale più ampio registrato da aprile.



Le esportazioni di beni sono cresciute del 5,2%, raggiungendo il massimo degli ultimi quattro mesi a 36,76 miliardi di sterline. Le importazioni sono salite dell'8,2%, toccando il massimo degli ultimi sei mesi a 59,05 miliardi di sterline.

Condividi

```