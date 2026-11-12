Milano 11:56
52.025 +0,15%
Nasdaq 11-nov
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Dow Jones 11-nov
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Regno Unito, Bilancia commerciale beni in settembre

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Regno Unito, Bilancia commerciale beni in settembre
Regno Unito, Bilancia commerciale beni in settembre pari a -22,29 Mld £, in calo rispetto al precedente -19,61 Mld £ (la previsione era -19,2 Mld £).
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