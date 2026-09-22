Symphonia SGR, Carlo Trabattoni nominato Chief Executive Officer

(Teleborsa) - Il Gruppo Banca Investis annuncia la nomina di Carlo Trabattoni a Chief Executive Officer di Symphonia SGR.



"Sono entusiasta di entrare a far parte del Gruppo Banca Investis e di assumere la guida di Symphonia SGR, una realtà con una storia consolidata e una forte riconoscibilità nel panorama del risparmio gestito italiano, oggi al centro di una fase di trasformazione particolarmente significativa. Nell’ambito di questo percorso di crescita che sta vivendo la SGR, il prossimo completamento dell’integrazione delle competenze di Arsenale Real Estate SGR rappresenta un'opportunità straordinaria per accelerare lo sviluppo di un'offerta d'eccellenza, adatta a un contesto di mercato in continua evoluzione, e crea una piattaforma completa e distintiva. Lavorerò insieme a tutto il team per valorizzare le sinergie tra l'Asset Management e il resto del Gruppo, sviluppando soluzioni d'investimento innovative e personalizzate per i nostri clienti", ha commentato Carlo Trabattoni, CEO di Symphonia SGR.



L’ingresso di Trabattoni e la fusione per incorporazione di Arsenale, comunicata a gennaio 2026 insieme a SFEM, family office della famiglia Stevanato, spiega la società in una nota, rappresentano un passaggio rilevante nel percorso di sviluppo del Gruppo Banca Investis e consentirà di consolidare ulteriormente il modello di business integrato del Gruppo, rafforzando il coordinamento tra le diverse aree di attività e favorendo sinergie operative e una maggiore efficacia nell’offerta alla clientela.



La nomina di Trabattoni si inserisce in questo percorso di rafforzamento dell'Asset Management del Gruppo, al cui interno l’assetto organizzativo che fa seguito all’integrazione è stato pensato in ottica di valorizzazione delle competenze presenti in-house: Stefano Vecchi, CEO di Banca Investis; Carlo Trabattoni, CEO di Symphonia SGR; Giovanni Schiaffino, Head of Private & Wealth Management; Cristiano Marino, Head of Global Markets; Christian Basellini, Head of Capital Markets & Corporate Advisory.



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