TIM, nuove nomine nel Gruppo per uscita di Elio Schiavo e Leonardo de Carvalho Capdeville

(Teleborsa) - TIM ha comunicato la definizione di nuovi assetti organizzativi per le funzioni Enterprise and Innovative Solutions e Technology Office a partire dal prossimo 19 ottobre. A seguito della decisione di Elio Schiavo e Leonardo de Carvalho Capdeville di lasciare volontariamente il Gruppo per intraprendere nuove sfide professionali, Mirko Mischiatti è stato nominato Chief Enterprise & Innovative Solutions Officer e Claudio Ongaro è stato nominato Chief Technology Officer.



Mirko Mischiatti entra a far parte di TIM a diretto riporto dell'AD; la funzione Chief Strategy, Business Development & Wholebuy Office in precedenza affidata a Claudio Ongaro viene assegnata ad interim a Pietro Labriola.

Condividi

```