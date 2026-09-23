eVISO rafforza la funzione Finance con l’ingresso del Chief Financial Office

(Teleborsa) - eVISO , società di tecnologia, quotata all’EGM, comunica l'assunzione, a rafforzamento della funzione Finance, del Chief Financial Officer nella persona di Andrea Cesare Mapelli.



L’assunzione, spiega la società in una nota, risponde all’esigenza di adeguare le capacità di pianificazione, controllo e reporting alla

maggiore dimensione e complessità raggiunte dall’organizzazione, anche in vista dell’adozione dei principi contabili internazionali IFRS e della predisposizione del primo bilancio consolidato. Tale evoluzione si inserisce inoltre nella crescente centralità della pianificazione finanziaria a supporto delle direttrici di sviluppo organico, internazionale e per linee esterne.



Alla data del presente comunicato, per quanto a conoscenza della Società, la partecipazione di Mapelli in azioni eVISO risulta pari a zero.



Lucia Fracassi, Amministratrice Delegata di eVISO, ha commentato: "Con l'ingresso di Andrea Cesare Mapelli in qualità di Chief Financial Officer, eVISO rafforza un'area che richiede struttura, rigore e visione, in linea con un’evoluzione della struttura manageriale al passo con la crescita del business, elevando pianificazione e presidio dei rischi. La sua esperienza maturata in contesti industriali complessi offre una guida solida al percorso di crescita della Società. È un passaggio che accompagna la Società verso il primo bilancio consolidato e verso i progetti di crescita ambiziosi del 2026".

Condividi

```