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Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 16 ottobre
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21 ottobre 2026 - 16.45
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Scorte petrolio nella settimana del 16 ottobre su base settimanale (WoW) -3,06 Mln barili
, in aumento rispetto al precedente -8,56 Mln barili (la previsione era -100K barili).
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