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Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 16 ottobre

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Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 16 ottobre
USA, Scorte petrolio nella settimana del 16 ottobre su base settimanale (WoW) -3,06 Mln barili, in aumento rispetto al precedente -8,56 Mln barili (la previsione era -100K barili).
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