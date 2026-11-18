Xi, Trump e Putin insieme al gala Apec: domani il trilaterale

Pechino: “Parleranno di pace mondiale”. Cremlino: “Aspettative pragmatiche”

(Teleborsa) - I presidenti di Cina, Stati Uniti e Russia si sono stretti la mano più volte alla vigilia del primo vertice trilaterale, in programma domani a margine dell'Apec. Xi Jinping ha accolto Trump all'aeroporto con un protocollo "inconsueto": stretta di mano, abbraccio e picchetto d'onore. In precedenza aveva incontrato Putin in un bilaterale dedicato ai rapporti tra Pechino e Mosca, con la conferma della "solidità del partenariato strategico".



Al ricevimento ufficiale Trump e Putin si sono salutati per la prima volta dall'incontro in Alaska del 2025, con un breve colloquio riferito da Tass, prima della foto di gruppo.



L'agenda



Per il portavoce cinese Guo Jiakun i tre leader "avranno uno scambio approfondito di opinioni sulle importanti questioni che riguardano la pace mondiale", senza indicare i temi. Trump ha detto di voler discutere di controllo degli armamenti nucleari, ma Pechino finora respinge l'impostazione: il suo arsenale non è comparabile e vuole essere coinvolta solo dopo i tagli di Usa e Russia. Il Cremlino non ha "aspettative incredibili", ma "pragmatiche", ha detto Peskov: "Un buon scambio di opinioni". Sul comunicato congiunto "fino all'ultimo momento non sarà chiaro", e il trilaterale durerà "non più di un'ora".



Il bilaterale Trump-Putin



Un funzionario Usa ha detto ad Ap e Reuters che Trump intende vedere Putin anche separatamente giovedì. Peskov smentisce colloqui "approfonditi" ("No, non è così"): l'orario non è concordato, si cercherebbe "una soluzione di passaggio, in piedi", perché "difficilmente ci saranno tempo e possibilità per negoziati a pieno formato". Si parlerà di Ucraina e, se possibile, di Iran.



Le reazioni



"I due leader non diano a Putin la falsa impressione che stiamo tornando a un periodo di sfere d'influenza divise. Il tono deve essere di pressione", ha detto il ministro ucraino Sybiha, per cui nulla si decide sull'Ucraina senza Kiev. Per il vicepremier polacco Sikorski "Shenzhen non è Yalta": oggi i russi "non hanno il controllo né dell'Europa dell'Est né tantomeno dell'Ucraina". Il premier canadese Carney: "Le sanzioni continueranno a essere rafforzate finché questa guerra continuerà". Secondo l'intelligence occidentale citata dal New York Times, Putin non è pronto a negoziati seri e vuole combattere duramente per tutto l'inverno.

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