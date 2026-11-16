Russia fa un passo indietro e nega ingresso Ucraina nella Nato

(Teleborsa) -

Mosca fa di nuovo un passo indietro nei negoziati con per la pace in Ucraina e nega l'assenso all'ingresso di Kiev nella Nato in cambio della cessione del Donbass, su cui Zelensky aveva annunciato una possibile apertura. Mosca è tornata a ribadire una posizione sostenuta già nel giugno del 2024, durante i primi colloqui di pace in Svizzera, quando Putin rese noti i suoi limiti invalicabili, che riguardavano la cessione del Donbass e dei territori di Zaporizhzhia e Kherson ed il divieto di ingresso dell'Ucraina nella Nato.

A ribadire la posizione del Cremlino non è stato direttamente Putin, ma i suoi fedelissimi, il suo portavoce Dmitry Lavrov ed il Ministro degli Esteri Sergey Peskov, secondo cui "la posizione negoziale sarà definita in modo da raggiungere gli obiettivi dell'operazione speciale cioè quelli formulati dal presidente Putin nel giugno 2024".



A proposito dell'apertura di Zelensky alla cessione dei territori di lingua russa, Peskov afferma che "gioca una sua partita", che non è quella di Mosca, secondo cui le questioni dei territori e dell'ingresso nella Nato vanno tenute ben distanti. Anche il portavoce di Putin, Dmitrt Lavrov ribadisce che è "evidente" che la pace in Ucraina e l'architettura di sicurezza europea sono "elementi interdipendenti".



Lavrov parla bene dei colloqui con i negoziatori Usa, affermando che "almeno con loro stiamo parlando in termini concreti, basandoci su fatti reali". Ma il Cremlino non nutre la stessa considerazione nei confronti dell'Europa, la cui lentezza decisionale non ha portato a nulla.



Secondo Peskov, nessuno degli europei "si è fatto vivo" a Mosca ed ora si tenta di prendere "l'ultimo treno" nei negoziati di pace. Prima o poi - afferma - dovranno pur essere consultati, ma occorre capire "se desiderino davvero la pace", altrimenti la Russia "dovrà ricorrere alla forza".





