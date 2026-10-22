Acquisto per Goldman Sachs
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta della banca d'affari americana, tra i titoli del Dow Jones, che in chiusura evidenzia un moderato 0%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Goldman Sachs presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 904,7 USD, con stop loss individuato in area 851,7 Dollari USA, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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