Banca Ifis, Goldman Sachs ha una partecipazione del 4,13% tramite strumenti finanziari

(Teleborsa) - Goldman Sachs ha una partecipazione complessiva del 4,13% in Banca Ifis , tutta tramite strumenti finanziari. È quando emerge dalle comunicazioni della Consob sulle partecipazioni rilevanti, con l'ultima variazione il 29 settembre, mentre nei giorni precedenti la banca d'affari si era mossa anche con compravendite di azioni. In particolare, il 3,94% sono rights to recall lent shares, lo 0,19% swap.

Condividi

```