FNM, finanziamento BEI da 80 milioni con InvestEU e SACE per la mobilità a idrogeno

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti (BEI) e FNM (FNM) hanno sottoscritto un finanziamento da 80 milioni di euro destinato a sostenere un ampio programma di investimenti nella mobilità sostenibile in Lombardia. L’operazione, supportata da InvestEU e dalla garanzia Archimede di SACE, finanzierà i progetti innovativi del Gruppo FNM legati all’impiego dell’idrogeno nel trasporto, contribuendo alla transizione energetica e allo sviluppo di un sistema di trasporto più moderno e sostenibile in Italia.



Il finanziamento, spiega una nota, ha una durata complessiva di 15 anni dalla data di utilizzo, con periodo di disponibilità di 36 mesi dalla data di sottoscrizione, e rimborso amortizing, con un preammortamento di 3 anni. Il contratto prevede covenants finanziari e non finanziari, condizioni sospensive ed eventi di default in linea con la prassi di mercato per operazioni di questa natura. È inoltre prevista una garanzia SACE a copertura del 50% dell’importo finanziato.



Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI, ha dichiarato: “Sostenere investimenti capaci di accelerare la transizione verso una mobilità a zero emissioni e di rafforzare la competitività industriale europea è una priorità fondamentale per la BEI. Questo progetto introduce in Italia soluzioni innovative basate sull’idrogeno e contribuisce allo sviluppo di infrastrutture essenziali per un sistema energetico e dei trasporti più sostenibile e resiliente".



L’iniziativa è pienamente in linea con gli obiettivi di InvestEU, il programma di investimenti dell’Unione europea attraverso il quale il Gruppo BEI ha già mobilitato oltre 6 miliardi di euro in Italia, promuovendo infrastrutture di trasporto sostenibili e reti per combustibili alternativi. Il progetto rientra inoltre nella strategia TechEU della BEI, poiché sostiene l’adozione di tecnologie innovative nella catena del valore della clean tech, accelerando la diffusione di soluzioni a basse emissioni nel settore ferroviario.



Michele Pignotti, Amministratore Delegato di SACE, ha dichiarato: “Con Garanzia Archimede siamo al fianco di BEI e FNM per sostenere un investimento strategico che contribuisce alla trasformazione della mobilità in Italia. L’adozione di tecnologie innovative e lo sviluppo di infrastrutture dedicate rappresentano leve importanti per accelerare la decarbonizzazione dei trasporti e rendere il sistema più moderno e sostenibile. In linea con il nostro Piano Strategico, vogliamo continuare ad accompagnare investimenti capaci di generare valore per il territorio e di sostenere la crescita, l’innovazione e la competitività del Paese”.



Andrea Angelo Gibelli, Presidente di FNM, ha dichiarato: "Questo finanziamento rafforza il nostro impegno nella decarbonizzazione della mobilità attraverso l’introduzione di soluzioni innovative basate sull’idrogeno nel trasporto ferroviario e stradale. Al tempo stesso, l’operazione contribuisce a diversificare le fonti di finanziamento e ad allungare la vita media del debito, sostenendo la realizzazione degli investimenti previsti dal Piano Strategico del Gruppo secondo un approccio finanziario equilibrato e sostenibile".

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