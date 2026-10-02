Generali rafforza la partnership con Grupo Cooperativo Cajamar: acquisito il 9,9% di BCC

(Teleborsa) - Generali ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di una partecipazione pari a circa il 9,9% in Banco de Crédito Cooperativo (BCC), holding di Grupo Cooperativo Cajamar (GCC), per un corrispettivo di 150 milioni di euro. L'operazione rafforza la partnership di bancassurance tra Generali e GCC, uno dei principali gruppi finanziari spagnoli, avviata oltre 20 anni fa, consolidando il ruolo di Generali come partner assicurativo di riferimento in Spagna, in linea con il piano strategico Lifetime Partner 27: Driving Excellence.



"La nostra partnership con Grupo Cooperativo Cajamar ha generato, per oltre due decenni, una crescita solida e costante, oltre a uno straordinario valore per i nostri clienti. Questo investimento riflette la nostra fiducia nel potenziale di lungo periodo della partnership e il nostro impegno a rafforzare ulteriormente la nostra presenza in Spagna", ha dichiarato Giulio Terzariol, Direttore Generale - Group Deputy CEO di Generali.



Carlos Escudero Segura, CEO di Generali Spagna, ha aggiunto: "Questo accordo rafforza ulteriormente una relazione di lungo corso che ha creato valore attraverso la collaborazione, la fiducia e una visione condivisa. Da oltre 20 anni, Generali e Grupo Cooperativo Cajamar hanno realizzato in Spagna una delle partnership di bancassurance più durature e di maggior successo".



L'operazione, realizzata da Generali Spagna attraverso il proprio portafoglio di investimenti, non avrà un impatto materiale sul Solvency Ratio del Gruppo. Il perfezionamento è previsto nella seconda metà del 2027, subordinatamente alle necessarie autorizzazioni regolamentari. Per Generali, Deloitte ha agito come advisor finanziario esclusivo e Garrigues come advisor legale.

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