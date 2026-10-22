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/ Borsa: Londra, apertura -0,49%
Borsa: Londra, apertura -0,49%
In breve
,
Finanza
22 ottobre 2026 - 09.03
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Indice FTSE-100 -0,49% a quota 10.700,64 dopo l'apertura.
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