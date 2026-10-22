Milano 9:19
48.960 -1,38%
Nasdaq 21-ott
29.823 +1,13%
Dow Jones 21-ott
52.856 +0,69%
Londra 9:19
10.682 -0,66%
25.385 -1,01%

Borsa: Londra, apertura -0,49%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura -0,49%
Indice FTSE-100 -0,49% a quota 10.700,64 dopo l'apertura.
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