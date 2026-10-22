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Borsa: Male Milano, in discesa -1,67% alle 13:00
Il FTSE MIB tratta a 48.814,46 punti
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22 ottobre 2026 - 13.00
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Milano perde terreno e riporta un -1,67% alle 13:00, scambiando a 48.814,46 punti.
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