Milano 14:45
48.777 -1,74%
Nasdaq 21-ott
29.823 +1,13%
Dow Jones 21-ott
52.856 +0,69%
Londra 14:46
10.738 -0,14%
Francoforte 14:44
25.503 -0,55%

Borsa: Male Milano, in discesa -1,67% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta a 48.814,46 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male Milano, in discesa -1,67% alle 13:00
Milano perde terreno e riporta un -1,67% alle 13:00, scambiando a 48.814,46 punti.
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