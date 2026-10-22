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Borsa: Milano soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,91%)
Il FTSE MIB ha iniziato gli scambi a 49.191,12 punti
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Finanza
22 ottobre 2026 - 09.02
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