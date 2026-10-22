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Eurozona: sotto i livelli della vigilia l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: sotto i livelli della vigilia l'EURO STOXX Retail
Si muove al ribasso il comparto vendite al dettaglio europeo, che perde lo 0,61%, scambiando a 983,67 punti.
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