Francoforte: spinge in avanti Lanxess
(Teleborsa) - Brilla la compagnia chimica tedesca, che passa di mano con un aumento del 3,96%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Lanxess rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 12,24 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 12,86. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 11,89.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```