Milano 17:25
49.802 -0,51%
Nasdaq 17:25
30.190 -1,24%
Dow Jones 17:25
51.637 -0,06%
Londra 17:25
10.730 +0,75%
Francoforte 17:25
25.315 +0,22%

Francoforte: spinge in avanti Lanxess

Migliori e peggiori
Francoforte: spinge in avanti Lanxess
(Teleborsa) - Brilla la compagnia chimica tedesca, che passa di mano con un aumento del 3,96%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Lanxess rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 12,24 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 12,86. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 11,89.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```