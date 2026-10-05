Francoforte: positiva la giornata per Lanxess
(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia chimica tedesca, che lievita dell'1,99%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Lanxess rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 12,14 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 12,46. Il peggioramento della società che produce prodotti chimici e polimeri è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 11,96.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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