Francoforte: movimento negativo per Hochtief

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la big tedesca delle costruzioni , che presenta una flessione del 2,03% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Hochtief rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La situazione di medio periodo del colosso delle costruzioni resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 367,2 Euro. Supporto visto a quota 365,8. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 368,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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