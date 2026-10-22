Francoforte: movimento negativo per Hochtief
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la big tedesca delle costruzioni, che presenta una flessione del 2,03% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Hochtief rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La situazione di medio periodo del colosso delle costruzioni resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 367,2 Euro. Supporto visto a quota 365,8. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 368,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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