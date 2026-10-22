Francoforte: performance negativa per AUTO1 Group
(Teleborsa) - Ribasso per la piattaforma digitale per il commercio di auto usate, che presenta una flessione del 2,78%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di AUTO1 Group più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Si indebolisce il quadro tecnico del marketplace di auto usate, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 17,32 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 17,75. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 17,14.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```