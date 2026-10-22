Groupe ADP, fatturato in crescita dell'1,4% nei 9 mesi ma outlook resta prudente

(Teleborsa) - Groupe ADP , la società di gestione dell'Aeroporto Charles de Gaulle di Parigi ha chiuso i primo nove mesi con un fatturato consolidato di 5,1 miliardi di euro, con un incremento dell'1,4% rispetto ai primi nove mesi del 2025. Il fatturato derivante dalle attività di aviazione è aumentato dell'1,6% a 1,666 ,miliardi di euro, il fatturato derivante da Retail e Servizi è aumentato dello 0,2% a 1,615 miliardi di euro ed il fatturato derivante dal segmento Sviluppo Internazionale e Aeroportuale è aumentato del 7% a 1,675 miliardi di euro.



Alla luce delle continue difficoltà nel contesto operativo, la società conferma che quest'anno il traffico passeggeri a Parigi diminuirà leggermente rispetto al 2025 e il Gruppo prevede un EBITDA ricorrente 2026 nella fascia bassa tra 2.300 e 2.350 milioni di euro, come annunciato nella pubblicazione dei risultati semestrali. Confermate anche le altre ipotesi e previsioni per il 2026. Queste previsioni non tengono però conto del potenziale impatto delle misure previste dalla Legge di bilancio 2027 della Francia.

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