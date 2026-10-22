Thales incrementa previsioni di crescita dei ricavi per il 2026

Beneficia della solida domanda nei settori della difesa e dell'aerospazio

(Teleborsa) - Thales ha rivisto al rialzo le previsioni per l'intero anno, continuando a beneficiare di una solida domanda nei settori della difesa e dell'aerospazio.



L'azienda francese attiva nel comparto difesa prevede ora che la crescita organica delle vendite raggiungerà la parte alta della forchetta precedentemente indicata (6%-7%), con la possibilità di superarla.



Gli altri obiettivi per il 2026 sono stati confermati: rapporto tra ordini acquisiti e fatturato (book-to-bill ratio) superiore a 1,1; margine EBIT rettificato compreso tra il 12,6% e il 12,8%; conversione in flusso di cassa operativo libero prevista tra il 100% e il 110%.



Raccolta ordini



Nei primi nove mesi del 2026, la raccolta ordini è stata pari a 19.122 milioni di euro, con una crescita organica del +15% rispetto ai primi nove mesi del 2025 (+14% su base nominale). Questa solida crescita riflette il forte slancio commerciale del Gruppo, grazie a un ampio portafoglio di prodotti e soluzioni innovativi che rispondono a una domanda sostenuta nella maggior parte dei mercati di riferimento. Tale performance è trainata, in particolare, dalle attività nei settori Difesa e Spazio.



Nel terzo trimestre, l'acquisizione di nuovi ordini ha raggiunto i 6,7 miliardi di euro (7,5 miliardi di dollari), segnando un incremento organico del 3% e superando nettamente le stime, che si attestavano a 5,7 miliardi di euro.



Secondo quanto riferito da Thales, gli ordini sono stati trainati da un forte slancio in Francia, Australia e Nuova Zelanda. L'azienda ha inoltre registrato un netto aumento della domanda dal Medio Oriente, dove, nei primi nove mesi dell'anno, il volume degli ordini è più che triplicato.



Fatturato



Il fatturato dei primi nove mesi del 2026 ha raggiunto i 16.422 milioni di euro, rispetto ai 15.255 milioni di euro dello stesso periodo del 2025, segnando una crescita dell'8,1%6 a perimetro e tassi di cambio costanti (+7,6% su base nominale). Nel terzo trimestre, il fatturato è stato pari a 5.473 milioni di euro, con una crescita organica dell'8,7% (+9,7% su base nominale).



Il commento del Presidente e Amministratore Delegato Patrice Caine



"Nel terzo trimestre del 2026, Thales ha registrato ancora una volta una solida crescita negli ordini acquisiti e nel fatturato. Durante questo periodo, il Gruppo ha proseguito il suo slancio nell'innovazione, con il lancio di Hexaforce – il nuovo sistema di comando e controllo multi-dominio di Thales, potenziato da cortAIx, l'acceleratore di intelligenza artificiale del Gruppo – e con la commercializzazione di Luna 8, un modulo di sicurezza hardware di ultima generazione progettato per offrire una crittografia dei dati evolutiva e resistente agli attacchi quantistici. Desidero lodare i nostri team per il loro costante impegno nel soddisfare le crescenti richieste dei clienti in tutto il mondo. Thales conferma tutti i propri obiettivi finanziari per il 2026, grazie a un posizionamento unico sui mercati di riferimento e a prospettive favorevoli".



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