L'Oreal, fatturato in crescita del 6,9% a parità di perimetro nei 9 mesi

Il numero uno è ottimista sui risultati dell'intero esercizio e stima una crescita di utili e ricavi

(Teleborsa) - La big francese della cosmetica L'Oréal ha chiuso i conti al 30 settembre con un fatturato di 35,33 miliardi di euro, in crescita del 7,7% su base reported e del 6,9% a parità di perimetro (like-for-like). La crescita a parità di perimetro risulta anche nettamente superiore alla media del mercato globale della cosmetica. Crescita a due cifre anche per l'eCommerce, che registra un aumento delle vendite del 17%, ben al di sopra del mercato online.



L'Oreal ha registrato una crescita in tutte le sue principali divisioni ed in tutte le regioni in cui è presente. La crescita è stata comunque trainata dai profumi e dai prodotti per la cura dei capelli, mentre prosegue l'accelerazione nel settore della cura della pelle.



"L'Oréal ha registrato un terzo trimestre eccezionale, con una crescita a parità di perimetro rettificata accelerata al +7,7%", ha sottolineato Nicolas Hieronimus, CEO di L'Oréal, aggiungendo "il mercato globale della bellezza ha dimostrato ancora una volta la sua resilienza in un contesto difficile, e noi abbiamo continuato a superarlo significativamente".



"Tutto ciò rafforza la mia convinzione che siamo meglio posizionati che mai per vincere nel lungo termine, sfruttando l'IA per potenziare i punti di forza del modello L'Oréal. I risultati ottenuti nei primi nove mesi mi danno la certezza che L'Oréal registrerà un altro anno di crescita in termini di vendite e profitti, rafforzando al contempo la propria leadership globale", ha concluso il CEO.

Condividi

```