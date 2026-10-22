Il comparto telecomunicazioni in Italia in rialzo (+1,03%), seduta poco mossa per OPS eCom
(Teleborsa) - Andamento positivo per l'indice del settore telecomunicazioni, mentre mostra un andamento debole l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.
Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 12.495,8, in aumento dell'1,03%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Telecommunications chiude debole a 352, dopo aver avviato la seduta a 353.
Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice telecomunicazioni, balza in avanti Inwit, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,36%.
Tra le azioni del Ftse MidCap, piccolo spunto rialzista per Rai Way, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,70%.
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