Prada, ricavi 9 mesi salgono a 4,54 miliardi di euro. Rallenta Miu Miu

(Teleborsa) - Prada, azienda italiana del lusso quotata a Hong Kong, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi netti pari a 4.541 milioni di euro, in crescita del 15% su base annua (+4% la crescita organica); nel terzo trimestre si registra un +11%, con una crescita organica dell'1% in un contesto definito "complesso".



Le vendite retail sono pari a 3.934 milioni di euro, in aumento dell'11% su base annua (+2% la crescita organica, a fronte del +9% nei primi nove mesi del 2025); nel terzo trimestre il dato è rimasto stabile su base organica, mostrando una buona resilienza sostenuta dall'attrattiva del marchio e da efficaci iniziative nel canale retail.



Viene segnalata una "solida performance" per Prada, con una crescita delle vendite retail del 2% nei nove mesi e un risultato positivo dell'1% nel terzo trimestre. Miu Miu chiude il periodo con una crescita dell'1%, a fronte di un confronto (su base annua) del +41% registrato nei primi nove mesi del 2025; escludendo l'impatto del Medio Oriente, il terzo trimestre è risultato sostanzialmente stabile.



Nel terzo trimestre, le Americhe si sono confermate l'area geografica con la performance migliore, mostrando una solida crescita su base annua, mentre l'area APAC e il Giappone si sono mantenuti stabili; l'Europa è rimasta in linea con i trimestri precedenti, con una dinamica più contenuta. Il Medio Oriente ha mostrato un miglioramento rispetto al trimestre precedente, pur continuando a pesare negativamente sui risultati, in particolare per Miu Miu.



Versace ha contribuito al periodo con ricavi netti pari a 441 milioni di euro.



"Il contesto rimane complesso e volatile, richiedendo concentrazione, agilità ed un'esecuzione rigorosa - ha commentato il presidente Patrizio Bertelli - In questo scenario, continuiamo a consolidare le nostre basi, fondate sulla creatività, sull'eccellenza del prodotto e sul know-how manifatturiero. La recente apertura dello stabilimento produttivo a Piancastagnaio, in Toscana - un polo completamente integrato dedicato alla pelletteria - ribadisce la visione industriale del Gruppo, radicata nel rispetto per il territorio e nella qualità dell'ambiente di lavoro. Sebbene sia probabile che le turbolenze di mercato persistano, nutriamo fiducia nella nostra capacità di affrontare le sfide future; continueremo a lavorare in un'ottica di lungo periodo, rimanendo fedeli alla nostra identità e facendo leva sui punti di forza della nostra organizzazione".



"Il terzo trimestre si è svolto in un contesto di settore particolarmente complesso - ha detto l'AD Andrea Guerra - In tale scenario, il Gruppo ha dimostrato una buona resilienza, sostenuta dall'attrattiva dei marchi e da un'eccellente esecuzione nella rete di vendita. Prada ha chiuso sia i nove mesi che il trimestre in territorio positivo, grazie a una creatività vivace e a un dialogo costante con la contemporaneità; i nuovi spazi nella Galleria di Milano fondono eredità storica e futuro in una destinazione unica, proprio dove ha avuto inizio la storia del brand. Miu Miu ha registrato una performance solida, contro una crescita del 41% nei primi nove mesi dell'anno scorso; il suo posizionamento rimane ben definito e gli indicatori legati al retail sono estremamente solidi. Versace ha proseguito nel porre le basi per il debutto creativo previsto nel 2027".

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