Lagardère, ricavi in crescita del 2,6% a perimetro omogeneo nei 9 mesi

Grazie al contributo di tutte le linee di business

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2026, i ricavi del gruppo Lagardère si sono attestati a 7,069 miliardi di euro, con un incremento del 2,5% annuo. A perimetro costante, la crescita è stata del 2,6%, con il contributo di tutti i segmenti di business.



L'effetto cambi negativo, pari a 90 milioni di euro, - spiega l'azienda - è riconducibile principalmente al deprezzamento del dollaro statunitense, della sterlina britannica, del leu rumeno e del dirham degli Emirati Arabi Uniti rispetto all'euro.



L'effetto perimetro positivo, pari a 81 milioni di euro, è dovuto all'acquisizione, da parte di Lagardère Publishing, di 999 Games nell'aprile 2025 e di Kogan Page nel maggio 2026, nonché, per quanto riguarda Lagardère Travel Retail, all'avvio delle attività di vendita duty-free presso l'aeroporto di Amsterdam-Schiphol nel maggio 2025.



L'outlook

"Nonostante il contesto geopolitico e macroeconomico, Lagardère continuerà a perseguire una rigorosa politica di allocazione del capitale, orientata alla creazione di valore e sostenuta dalla solida performance e dalla complementarità delle proprie attività". Il Gruppo "manterrà una costante remunerazione degli azionisti ed effettuerà investimenti mirati, nel rispetto di una rigorosa disciplina finanziaria".



Le parole del management

Arnaud Lagardère, presidente e AD di Lagardère, ha commentato: "Nel terzo trimestre del 2026, in un contesto geopolitico e macroeconomico complesso, il gruppo Lagardère ha dimostrato ancora una volta grande solidità, con una crescita che ha accelerato al 2,4%, rispetto all'1,8% del trimestre precedente".



"Il Gruppo ha continuato a far leva sulla diversificazione geografica delle proprie attività, sulla resilienza del proprio modello di business e sull'agilità dei propri team per ottenere risultati solidi. Lagardère Publishing ha confermato la propria posizione di leadership, trainata in particolare dagli ottimi risultati nel segmento della letteratura generale in lingua inglese e spagnola".



"Lagardère Travel Retail ha registrato ricavi record durante la stagione estiva, mantenendo un trend di crescita sostenuto – trainato da Europa e Americhe – nonostante il rallentamento del traffico aereo. Infine, pur in un mercato pubblicitario difficile, Lagardère Live ha riportato ricavi sostanzialmente stabili".



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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