Macy's, outlook rivisto a positivo da S&P grazie ai miglioramenti operativi

(Teleborsa) - Alla luce del miglioramento dei risultati di Macy's , S&P Global Ratings ha rivisto l'outlook da "stabile" a "positivo" e confermato tutti i rating, incluso il rating di credito dell'emittente pari a "BB+".



La catena di grandi magazzini, con sede a New York, ha registrato cinque trimestri consecutivi di crescita delle vendite a parità di perimetro e una stabilità del margine lordo, proseguendo nella strategia di inserimento di marchi di lusso e di lusso accessibile per attrarre consumatori a reddito più elevato. Le performance del marchio di lusso Bloomingdale’s sono state superiori alle attese, pur rappresentando una quota ridotta dell'attività complessiva.



Gli indicatori di credito si sono mantenuti stabili - con un rapporto debito/EBITDA (rettificato da S&P Global Ratings) compreso tra 2x e 2,5x - nonostante la continua chiusura di punti vendita.



L'outlook positivo riflette la possibilità di ottenere un rating più elevato (di categoria "investment grade") nei prossimi 12-18 mesi, qualora l'azienda continui a dimostrare un trend di miglioramento delle performance operative, mantenendo al contempo l'attuale politica finanziaria, incluso un livello di indebitamento prossimo a 2x.

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