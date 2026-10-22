La holding di famiglia di Alberto Vacchi acquista lo storico Hotel de la Poste di Cortina d’Ampezzo

(Teleborsa) - Cortina Holding, veicolo interamente partecipato da ALVA (holding facente capo alla famiglia di Alberto Vacchi) ha acquisito dalle famiglie Manaigo ed Esposito la totalità del capitale sociale della società Hotel de la Poste, titolare quest'ultima dell'omonimo Hotel de la Poste.



Fondato nel 1804 a Cortina d'Ampezzo e situato in Piazza Roma, l'Hotel de la Poste rappresenta una delle strutture alberghiere più iconiche e storiche della nota località delle Dolomiti. Attualmente composto da 73 camere, l'hotel sarà oggetto di un importante progetto di riqualificazione e riposizionamento nel segmento 5 stelle lusso, con l'obiettivo di creare un prodotto alberghiero di alta gamma in grado di coniugare la tradizione architettonica dell'immobile con un concept contemporaneo e internazionale. L'ipotesi progettuale prevede la realizzazione di una struttura di circa 55 camere e suites di ampia metratura e un'offerta di servizi coerente con il posizionamento luxury. Il progetto prevede inoltre il restauro dello storico Bar del Posta, due ristoranti, una SPA e spazi per eventi privati.



A seguito dell'acquisizione, il CdA della società Hotel de la Poste, che si occuperà della riqualificazione dell'Hotel de la Poste, sarà presieduto da Gregorio Minelli Vacchi, figlio di Alberto Vacchi, laureato al Politecnico di Milano in architettura, già impegnato nel restauro di immobili di proprietà familiare.



"La mia famiglia resta profondamente impegnata nel mondo industriale, ma pensiamo che riqualificare l'Hotel de la Poste sia un'impresa piena di sfide e di opportunità, non solo economiche - ha commentato Alberto Vacchi - Mio figlio Gregorio sarà impegnato in questa iniziativa che richiede molte energie ed idee innovative che possono venire solo dai giovani".

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