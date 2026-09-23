Exor, riduzione quota in Ferrari non in programma

(Teleborsa) - Una riduzione della quota
in Ferrari non è al momento tra i programmi
della holding finanziaria olandese controllata dalla famiglia italiana Agnelli. Lo precisano fonti vicine a Exor
dopo che il Cfo Guido de Boer
, durante la conference call
con gli analisti, ha dichiarato che anche la partecipazione nella casa automobilistica rientra, come gli altri asset del portafoglio, tra quelle che possono essere valutate nell'ambito delle decisioni di allocazione del capitale
.
Rispondendo a chi chiedeva se Exor sarebbe disposta a monetizzare parte della quota in Ferrari per finanziare un nuovo investimento, de Boer ha spiegato che la holding si comporterebbe "come qualunque investitore"
. "Non è che Ferrari non sia nella lista" delle partecipazioni valutabili nell'ambito della gestione del portafoglio ha aggiunto il direttore finanziario, spiegando però che si tratta di "un'azienda straordinaria
" di cui Exor è "molto contenta".
Il manager ha anche ricordato che a febbraio dello scorso anno la holding della famiglia Agnelli aveva ceduto circa il 4% del Cavallino per 3 miliardi di euro
: una mossa per ridurre secondo prudenza l'esposizione del titolo che era arrivato a rappresentare quasi il 50% del portafoglio.
A Milano il Cavallino ha azzerato i guadagni nel primo pomeriggio, dopo aver registrato un rialzo di circa l'1,7% a 367 euro, per poi recuperare sul finale
chiudendo in verde dell'1,1% a 365 euro.