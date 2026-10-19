Londra: scambi negativi per Anglo American

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società mineraria , che mostra un decremento del 3,78%.



La tendenza ad una settimana di Anglo American è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 38,4 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 39,89. Il peggioramento di Anglo American è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 37,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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