Parigi: performance negativa per Schneider Electric

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo industriale francese , che presenta una flessione del 2,69%.



La tendenza ad una settimana di Schneider Electric è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario della multinazionale dei prodotti elettrici si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 241,2 Euro. Prima resistenza a 244,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 240.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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