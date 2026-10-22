Milano 9:24
49.022 -1,25%
Nasdaq 21-ott
29.823 +1,13%
Dow Jones 21-ott
52.856 +0,69%
Londra 9:24
10.683 -0,65%
25.409 -0,92%

Vendite diffuse su Milano e le altre borse europee

Il sentiment resta diviso tra le indicazioni provenienti dai conti e le persistenti tensioni in Medioriente

Commento, Finanza, Spread
Vendite diffuse su Milano e le altre borse europee
(Teleborsa) - Andamento negativo per Piazza Affari e le altre principali Borse europee.

Resta l'attenzione sulla stagione delle trimestrali con i segnali contrastanti arrivati dalle big tech americane. Tra queste, Tesla ha ridimensionato i suoi piani di spesa dopo che gli investimenti dell'ultimo trimestre sono risultati inferiori alle aspettative, mentre Meta ha registrato ricavi oltre le attese e annunciato una nuova classe di azioni senza diritto di voto che potrebbero essere utilizzate per finanziare acquisizioni e altre spese.

Parallelamente, persistono le preoccupazioni in Medioriente con gli attacchi degli Houthi che hanno spinto gli USA a richiamare i propri diplomatici dall'Arabia Saudita mentre, secondo il New York Times, gli eserciti USA e Israele hanno preparato piani specifici per nuovi attacchi all'Iran dopo le mid-term di inizio novembre.

I dati macro


La fiducia delle imprese francesi sale a ottobre a 105 punti rispetto ai 101 di settembre e del consensus.

Forex, materie prime e tassi


Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,124. Giornata negativa per l'oro, che continua la seduta a 4.090,6 dollari l'oncia, in calo dell'1,22%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,40%.

Balza in alto lo spread, posizionandosi a +122 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,63%.

Gli indici


Tra i listini europei calo deciso per Francoforte, che segna un -0,8%, sotto pressione Londra, con un forte ribasso dello 0,72%, e soffre Parigi, che evidenzia una perdita dell'1,10%.

Giornata "no" per la Borsa italiana, in flessione dell'1,22% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 51.575 punti, in calo dell'1,22%.

In rosso il FTSE Italia Mid Cap (-1,01%); sulla stessa tendenza, in discesa il FTSE Italia Star (-1,14%).

I migliori e i peggiori a Piazza Affari


Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, sostanzialmente tonico Telecom Italia, che registra una plusvalenza dello 0,71%.

Guadagno moderato per ENI, che avanza dello 0,63%.

Piccoli passi in avanti per Moncler, che segna un incremento marginale dello 0,61%.

Giornata moderatamente positiva per Inwit, che sale di un frazionale +0,55%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Technoprobe, che ottiene -3,74%.

Preda dei venditori Prysmian, con un decremento del 2,95%.

Si concentrano le vendite su STMicroelectronics, che soffre un calo del 2,87%.

Vendite su Stellantis, che registra un ribasso del 2,77%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Fiera Milano (+2,08%), SOL (+1,94%), Rai Way (+0,94%) e DiaSorin (+0,84%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su BF, che ottiene -4,34%.

Seduta negativa per Carel Industries, che mostra una perdita del 3,58%.

Sotto pressione Danieli, che accusa un calo del 2,52%.

Scivola TXT E-solutions, con un netto svantaggio del 2,39%.
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