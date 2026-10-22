Vendite diffuse su Milano e le altre borse europee

(Teleborsa) - Andamento negativo per Piazza Affari e le altre principali Borse europee
.
Resta l'attenzione sulla stagione delle trimestrali con i segnali contrastanti arrivati dalle big tech americane
. Tra queste, Tesla
ha ridimensionato i suoi piani di spesa
dopo che gli investimenti dell'ultimo trimestre sono risultati inferiori alle aspettative, mentre Meta
ha registrato ricavi oltre le attese
e annunciato una nuova classe di azioni
senza diritto di voto che potrebbero essere utilizzate per finanziare acquisizioni e altre spese.
Parallelamente, persistono le preoccupazioni in Medioriente
con gli attacchi degli Houthi che hanno spinto gli USA a richiamare i propri diplomatici
dall'Arabia Saudita mentre, secondo il New York Times, gli eserciti USA e Israele hanno preparato piani specifici
per nuovi attacchi all'Iran dopo le mid-term di inizio novembre.
I dati macro
La fiducia delle imprese francesi
sale a ottobre a 105 punti rispetto ai 101 di settembre e del consensus.
Forex, materie prime e tassi
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,124. Giornata negativa per l'oro
, che continua la seduta a 4.090,6 dollari l'oncia, in calo dell'1,22%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,40%.
Balza in alto lo spread
, posizionandosi a +122 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,63%.
Gli indici Tra i listini europei
calo deciso per Francoforte
, che segna un -0,8%, sotto pressione Londra
, con un forte ribasso dello 0,72%, e soffre Parigi
, che evidenzia una perdita dell'1,10%.
Giornata "no" per la Borsa italiana, in flessione dell'1,22% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 51.575 punti, in calo dell'1,22%.
In rosso il FTSE Italia Mid Cap
(-1,01%); sulla stessa tendenza, in discesa il FTSE Italia Star
(-1,14%).
I migliori e i peggiori a Piazza Affari
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, sostanzialmente tonico Telecom Italia
, che registra una plusvalenza dello 0,71%.
Guadagno moderato per ENI
, che avanza dello 0,63%.
Piccoli passi in avanti per Moncler
, che segna un incremento marginale dello 0,61%.
Giornata moderatamente positiva per Inwit
, che sale di un frazionale +0,55%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Technoprobe
, che ottiene -3,74%.
Preda dei venditori Prysmian
, con un decremento del 2,95%.
Si concentrano le vendite su STMicroelectronics
, che soffre un calo del 2,87%.
Vendite su Stellantis
, che registra un ribasso del 2,77%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Fiera Milano
(+2,08%), SOL
(+1,94%), Rai Way
(+0,94%) e DiaSorin
(+0,84%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su BF
, che ottiene -4,34%.
Seduta negativa per Carel Industries
, che mostra una perdita del 3,58%.
Sotto pressione Danieli
, che accusa un calo del 2,52%.
Scivola TXT E-solutions
, con un netto svantaggio del 2,39%.