Pirelli, Equita alza target price con conferma del piano di investimenti in USA

(Teleborsa) - Equita
ha alzato a 6,70 euro
per azione (+2%) il target price
su Pirelli
, produttore italiano di pneumatici quotato su Euronext Milan, confermando la raccomandazione
"Buy
" dopo la conferma del piano di investimenti in USA
anticipato nella call dei risultati del secondo trimestre 2026: 1 miliardo di euro dal 2027 al 2033 (già inclusi nel piano di capex to sales intorno al 6,5%) per aumentare la capacità produttiva di tyre HV del 7%.
Gli analisti scrivono che l'iniziativa è positiva in quanto riduce costi logistici
(dato che il 40% dei volumi venduti in USA sono importati da Europa e Brasile), riduce l'esposizione al rischio dazi, migliora il servizio ai clienti e il NWC
. Stimano che a parità di tutte le altre condizioni, una volta a regime nel 2033 possa generare un fatturato aggiuntivo di oltre 600 milioni di euro (+9% vs fatturato attuale) con margini superiori alla media di gruppo. L'impatto sul P&L è comunque diluito nel tempo, dato che non modifica i numeri 2026-27 e inizia a manifestarsi gradualmente a partire dal 2028.