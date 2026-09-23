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Pirelli, Equita alza target price con conferma del piano di investimenti in USA

Finanza, Consensus
Pirelli, Equita alza target price con conferma del piano di investimenti in USA
(Teleborsa) - Equita ha alzato a 6,70 euro per azione (+2%) il target price su Pirelli, produttore italiano di pneumatici quotato su Euronext Milan, confermando la raccomandazione "Buy" dopo la conferma del piano di investimenti in USA anticipato nella call dei risultati del secondo trimestre 2026: 1 miliardo di euro dal 2027 al 2033 (già inclusi nel piano di capex to sales intorno al 6,5%) per aumentare la capacità produttiva di tyre HV del 7%.

Gli analisti scrivono che l'iniziativa è positiva in quanto riduce costi logistici (dato che il 40% dei volumi venduti in USA sono importati da Europa e Brasile), riduce l'esposizione al rischio dazi, migliora il servizio ai clienti e il NWC. Stimano che a parità di tutte le altre condizioni, una volta a regime nel 2033 possa generare un fatturato aggiuntivo di oltre 600 milioni di euro (+9% vs fatturato attuale) con margini superiori alla media di gruppo. L'impatto sul P&L è comunque diluito nel tempo, dato che non modifica i numeri 2026-27 e inizia a manifestarsi gradualmente a partire dal 2028.
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