Pirelli, disco verde a piano investimenti pluriennale negli Usa per circa 1 miliardo di euro

Nuovo assetto organizzativo più snello senza Direzione Generale Corporate: Tanzi lascia.

(Teleborsa) - Il Cda di Pirelli ha approvato a maggioranza un piano di investimento negli Stati Uniti per circa 1 miliardo di euro (circa 1,2 miliardi di dollari), finalizzato all’ampliamento dello stabilimento di Rome in Georgia, già dedicato alle soluzioni tecnologicamente più avanzate per il mercato statunitense. La delibera ha ricevuto il voto contrario dei consiglieri Zhang Haitao, Xi Xiaohong e Wang

Kun.



Il piano di investimenti consentirà di sostenere la crescita di Pirelli nell’High Value in USA - il più grande mercato al mondo in tale segmento, con circa il 40% dei volumi globali – rafforzando la strategia local-for-local, la resilienza della supply chain e rispondendo alla crescente domanda di prodotti Made in USA tecnologicamente avanzati. L’investimento, inoltre, consolida ulteriormente l'impegno a lungo termine nel Paese, dove Pirelli è presente nello Stato della Georgia dal 2002 e dove vanta solidi rapporti con il Governo, con le autorità locali e con le Università.



Il piano di espansione sarà distribuito su un arco pluriennale a partire dal 2027 e consentirà di incrementare la capacità produttiva nella fabbrica di Rome, inclusa la tecnologia Cyber Tyre. Grazie a tale piano, lo stabilimento in Georgia produrrà a regime nel 2033 circa 6 milioni di pneumatici car e occuperà circa 1.000 nuovi dipendenti.



Il progetto non avrà impatto sui target 2026 e si prevede che il rapporto capex/ricavi nel 2027-2033 rimarrà sostanzialmente in continuità con i periodi precedenti, preservando la generazione di cassa di gruppo.



Pirelli ha inoltre fatto sapere che il Cda ha approvato un nuovo assetto organizzativo che prevede il superamento della Direzione Generale Corporate con effetto immediato. Il Consiglio ha quindi approvato termini e condizioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore Generale Corporate Francesco Tanzi, che manterrà il rapporto di lavoro dirigenziale fino al 31 dicembre 2026 per assicurare un’agevole transizione.



A tutela del know-how strategico e operativo del gruppo, Tanzi rimarrà vincolato, per i due anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, a un patto di non concorrenza valido per i principali Paesi in cui Pirelli opera. A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, in ragione della sua competenza e della sua conoscenza del gruppo acquisita nel corso degli anni, Tanzi rimarrà legato alla Società da un

contratto di consulenza della durata di due anni. La società fa sapere che il dirigente uscente non è titolare di azioni Pirelli.



Infine, il Cda, facendo seguito alla dichiarazione della Marco Tronchetti Provera & C. (MTP & C.) circa la sussistenza del controllo della stessa MTP & C. su Pirelli, ha incaricato il Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance di avviare un confronto con la controllante per definire l’assetto dei rapporti derivanti dalla situazione di controllo, ivi inclusa l’analisi dei presupposti per l’eventuale definizione di un regolamento di gruppo.







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