Tesla tonica a Wall Street dopo consegne terzo trimestre oltre le attese

(Teleborsa) - In deciso rialzo Tesla in scia ai dati sulle consegne del terzo trimestre 2026. Il produttore di veicoli elettrici con sede ad Austin ha prodotto 464.391 veicoli e ne ha consegnati circa 22 mila in più, ovvero 486.532. Il dato delle vendite si colloca ben oltre il consensus degli analisti compilato dalla società, pari ai 461.974 unità.



Le consegne del trimestre appena terminato sono superiori anche alle 480.126 unità consegnate nel secondo trimestre, ma inferiori alle 497.099 unità consegnate nel terzo trimestre 2025.



Le consegne dei modelli Model 3 e Model Y hanno rappresentato la quasi totalità, raggiungendo 478.237 unità. Nel trimestre, inoltre, sono stati installati 13,7 GWh di sistemi di accumulo di energia.





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