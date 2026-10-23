Milano 22-ott
48.384 0,00%
Nasdaq 22-ott
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Dow Jones 22-ott
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Londra 22-ott
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Francoforte 22-ott
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Analisi Tecnica: indice MDAX del 22/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 22/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Seduta negativa per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha archiviato la giornata in retromarcia a 30.085,9.

Il quadro tecnico dell'indice MDAX segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 29.895,6, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 30.466,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 29.705,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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