Analisi Tecnica: USD/YEN del 22/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Ribasso per il cross americano contro Yen, che chiude la seduta con una flessione dello 0,83%.
Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 156,228, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 157,913. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 155,667.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)