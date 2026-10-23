Milano 22-ott
48.384 0,00%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
52.868 +0,02%
Londra 22-ott
10.725 0,00%
Francoforte 22-ott
25.372 0,00%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 22/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 22/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Ribasso per il cross americano contro Yen, che chiude la seduta con una flessione dello 0,83%.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 156,228, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 157,913. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 155,667.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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