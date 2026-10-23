Aspi, A1 Milano-Napoli: aprono al traffico 4 km del nuovo tracciato tra Firenze Sud e Incisa Reggello

(Teleborsa) - I lavori di ampliamento alla terza corsia della A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Firenze sud e Incisa Reggello, fanno un ulteriore passo in avanti. Dopo la fine dello scavo della galleria San Donato, principale opera prevista nel progetto, le squadre del Gruppo Autostrade per l’Italia si preparano per le operazioni di messa in esercizio di oltre 4 km di nuovo tracciato.



L’intervento consentirà di spostare il traffico sulle nuove carreggiate, in modo da liberare il tratto corrispondente della A1 originaria. Così prenderà avvio la riconfigurazione, in linea con quanto previsto dal progetto di potenziamento. Le attività impegneranno oltre 100 tra tecnici e maestranze, più 50 mezzi, con una pianificazione programmata su due fine settimana distinti, individuati sulla base dall’analisi dei flussi di traffico previsti nei week end autunnali. Tale cronoprogramma ha l'obiettivo di minimizzare l’impatto sulla viabilità e comprimere i tempi di intervento, così ripristinare la piena fruibilità del tratto entro il primo pomeriggio della domenica.



Come condiviso con gli Enti locali, da stanotte fino al 25 ottobre, verrà effettuata la prima fase delle operazioni. Per consentire l’attività di messa in esercizio del primo chilometro della nuova carreggiata, tra le aree di servizio Chianti e le gallerie San Donato (tra il km 307+100 e il km 308+500), dalle 22 di stasera al primo pomeriggio di domenica 25 ottobre, sarà attiva una deviazione, che garantirà comunque una corsia al transito in entrambe le direzioni. Mentre esclusivamente nella notte compresa tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, con orario 22-6, il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello resterà chiuso in entrambe le direzioni.



A partire dal pomeriggio di domenica 25 ottobre il traffico tornerà a scorrere regolarmente su due corsie per senso di marcia. In particolare, oltre un chilometro della nuova carreggiata sud accoglierà i flussi diretti verso Roma. In corrispondenza del tratto interessato dai lavori, il traffico verso Milano sarà invece deviato sulla carreggiata sud esistente, consentendo l'avvio degli interventi di riqualificazione dell'attuale carreggiata nord.



Nel corso delle lavorazioni, il Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia ha previsto il potenziamento dei servizi di monitoraggio del traffico e di assistenza agli utenti, con squadre di pattugliamento aggiuntive, presidi operativi h24 e mezzi di soccorso meccanico dedicati. Durante la giornata di sabato 24 e la mattina di domenica 25 ottobre, nel tratto interessato dalle lavorazioni, potrebbero registrarsi tempi di percorrenza superiori alla media, pertanto, in accordo con gli Enti locali, si suggeriscono i seguenti itinerari alternativi:



Verso Firenze/Bologna



- per le brevi percorrenze: uscire alla stazione di Incisa Reggello, seguire la segnaletica di colore giallo indicante "Bologna" e rientrare in A1 alla stazione di Firenze sud;



- per le lunghe percorrenze: anticipare l'uscita a Valdichiana, al km 385+400, immettersi sul Raccordo Siena-Bettolle (SS715) seguendo le indicazioni per Siena, proseguire sul Raccordo Siena-Firenze (RA3) verso Firenze e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Impruneta.



Verso Roma



- per le brevi percorrenze: uscire alla stazione di Firenze sud, seguire la segnaletica di colore giallo indicante "Roma" e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello;



- per le lunghe percorrenze: anticipare l'uscita a Firenze Impruneta, al km 295+500, percorrere il Raccordo Siena-Firenze (RA3) seguendo le indicazioni per Siena, immettersi sul Raccordo Siena-Bettolle (SS715) verso Bettolle e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana.



Gli stessi itinerari alternativi sono consigliati anche per la chiusura notturna tra sabato 24 e domenica 25 ottobre quando sarà contestualmente chiusa l’area di servizio "Chianti ovest", situata nel suddetto tratto verso Roma, con orario 20-6.



Si precisa invece che l’area di servizio "Chianti est", in direzione di Firenze/Bologna, resterà chiusa in maniera continuativa per tutto il periodo delle lavorazioni, previsto dalle 22 di venerdì 23 ottobre alle 15 di domenica 25 ottobre.



Lo stesso schema di cantiere sarà ripetuto anche per il fine settimana del 6-8 novembre per consentire la messa in esercizio degli ulteriori 3 km di nuova carreggiata, tra il km 314+400 e il km 317+600.



I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.



Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull'app "Autostrade per l'Italia", scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.

Condividi

```